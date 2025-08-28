Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp công du Trung Quốc

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỉ USD (tăng 19,3%); trong đó ta xuất khẩu 61,2 tỉ USD (giảm 0,2%), nhập khẩu 144 tỉ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỉ USD (tăng 67,9%).

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỉ USD (tăng 21,3%); trong đó ta xuất khẩu 35,02 tỉ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỉ USD (tăng 27,1%), nhập siêu 66,4 tỉ USD (tăng 41,1%).

Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%; đứng thứ 3 về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỉ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỉ USD (sau Singapore), tăng 41,6%.

Năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, ta đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.