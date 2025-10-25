Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

25/10/2025 22:39

Tối 25/10, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25–28/10. Đi cùng chuyên cơ có Tổng Thư ký LHQ António Guterres.

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường...

Đối với Việt Nam, tham gia ASEAN có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế. Chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam đã nêu rõ "phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN1”. Qua 30 năm tham gia ASEAN cùng với thế và lực ngày càng lớn mạnh, Việt Nam khẳng định vai trò không thể thiếu và tiếng nói quan trọng trong ASEAN.

thu tuong pham minh chinh roi ha noi len duong du hoi nghi cap cao asean 47 hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký LHQ António Guterres rời Hà Nội lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra từ ngày 25-28/10 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. 

thu tuong pham minh chinh roi ha noi len duong du hoi nghi cap cao asean 47 hinh anh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

Thông điệp chủ đạo khi tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN lần này của Việt Nam là: Tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm cho thành công chung của các Hội nghị, duy trì đoàn kết, đồng thuận trong ASEAN; Chủ động đưa ra các đề xuất đóng góp cho công việc chung, nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định khu vực, tự chủ chiến lược của ASEAN và đa dạng hóa quan hệ và thị trường, tăng cường kết nối ASEAN.

Theo vov.vn
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-roi-ha-noi-len-duong-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-47-post1240838.vov
