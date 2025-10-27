Thủ tướng Phạm Minh Chính mời tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, có hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.