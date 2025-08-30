Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị thượng đỉnh tại Thiên Tân, Trung Quốc

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 được tổ chức tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước (gồm 10 thành viên chính thức của SCO). Trong đó có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi… và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại, cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị có chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững". Đây sẽ là cơ hội để những người đứng đầu chính phủ các quốc gia thành viên của SCO cũng như những lãnh đạo khách mời có thể chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững.

Trước chuyến công tác, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiều lần được mời tham dự nhiều hội nghị thượng đỉnh mở rộng của các tổ chức, cơ chế mà Việt Nam không phải là thành viên, như G7, G20, BRICS và nay là SCO. Điều này cho thấy bạn bè, đối tác quốc tế rất coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam; muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.