Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Công nghiệp quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng.



Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt công tác của Bộ Quốc phòng và Tổng cục về phát triển công nghiệp quốc phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2025 của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.