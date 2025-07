Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Căn cứ tình hình sự cố, Bộ trưởng, Trưởng ngành tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra thực tế, hoặc đề xuất với Ban chỉ đạo tổ chức đoàn công tác, phân công thành viên đi kiểm tra thực tế.

Cơ quan chủ trì tham mưu giúp việc Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự trong từng lĩnh vực quản lý chuẩn bị nội dung; báo cáo Bộ trưởng, Trưởng ngành mình - thành viên Ban chỉ đạo đề xuất họp Ban chỉ đạo tăng cường các biện pháp và triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả...

Khi xảy ra thảm họa, Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, theo dõi tình hình, hiệu quả các biện pháp đã triển khai để tham mưu cho Ban chỉ đạo các biện pháp tiếp theo.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, bảo đảm an ninh trật tự khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa.

Ban chỉ đạo thành lập đoàn công tác, phân công thành viên kiểm tra, theo dõi tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa; định kỳ họp đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp bổ sung nếu cần thiết.

Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành mình chủ trì tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và triển khai các khoản hỗ trợ khẩn cấp từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp theo quy định pháp luật; phối hợp các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai nguồn lực được hỗ trợ cho các địa phương theo quy định.