Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiều bào hãy tự hào là người Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt, có khoảng 270 kiều bào, lưu học sinh từ các tỉnh, thành phố Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Quảng Tây, Hà Bắc cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Đại sứ luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và thực hiện tốt chủ trương chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đơn cử, sau cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh khu vực Kinh-Tân Ký của Thủ tướng cuối tháng 6 vừa qua, Đại sứ quán đã khẩn trương triển khai mở một lớp tiếng Việt trực tuyến đầu tiên trong tháng 7 vừa qua dành cho kiều bào và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc. Lớp học đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng kiều bào.