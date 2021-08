Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo, động viên công tác chống dịch tại Bình Dương

Các y bác sĩ hứa với Thủ tướng sẽ làm việc hết mình để góp phần chiến thắng dịch bệnh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hiện cơ sở này đang điều trị cho 412 trường hợp F0, trong đó có khoảng 30% có triệu chứng nhẹ, số còn lại có triệu chứng nặng hơn. Tính tổng cộng, cơ sở quản lý và điều trị này đã điều trị cho 1.228 bệnh nhân, trong đó 90% đã khỏi bệnh, 10% do chuyển biến nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên.

Thủ tướng thị sát, kiểm tra khu vực chợ đầu mối Đông Phú cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo cơ sở cho biết về mô hình tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại đây. Theo đó, cơ sở sẽ tiếp nhận thông tin về người bệnh từ nhiều nguồn như điện thoại của người dân, tổng đài viên, tổ trưởng dân phố, công an khu vực…, sau đó cử ngay người xuống sơ cứu, cấp cứu, tiến hành thu dung, phân loại điều trị, nếu nặng sẽ chuyển lên tuyến cao hơn. Việc thực hiện chiến lược vừa phân tán, vừa tập trung, lấy xã phường làm pháo đài đã cho thấy hiệu quả khi đưa dịch vụ y tế tới gần người dân hơn, nhanh hơn, thân thiện hơn. Trong đợt tiếp nhận bệnh nhân thứ 2, cơ sở này không có bệnh nhân nào phải chuyển lên tuyến trên.

Quán triệt công tác tiền trạm, tiếp cận ngay khi bệnh nhân có nhu cầu là rất quan trọng, đúng như chiến lược điều trị “lấy xã, phường là pháo đài”, các y bác sĩ hứa với Thủ tướng sẽ làm việc hết mình để góp phần chiến thắng dịch bệnh.