Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp trong chuyến công du châu Âu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng; đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực; mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020; thông báo Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine qua kênh song phương và 970.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều, minh chứng cho tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống Macron đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị y tế, đóng góp hiệu quả vào công tác chống dịch ở Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Macron khẳng định trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), đặc biệt trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và vị thế của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trên trường quốc tế; hoan nghênh các quốc gia, trong đó có Pháp phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực.