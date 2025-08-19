Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Bhutan

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu ấn tượng Bhutan đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương thời gian qua, đặc biệt là phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái; đánh giá cao triết lý "Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể" mà Bhutan kiên định thực hiện, cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hai nước từ khi lập quan hệ ngoại giao năm 2012 đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều tương đồng về văn hóa, kinh tế và mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam của Quốc vương sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước, trong bối cảnh khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh, phức tạp; đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác cùng đối phó với những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng đã thông tin với Quốc vương về quá trình xây dựng đất nước kể từ khi Việt Nam giành độc lập cách đây 80 năm, chia sẻ về đường lối, định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bhutan, đề nghị hai bên thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên hơn; xem xét thiết lập các cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục rà soát, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác, đồng thời nhấn mạnh cần đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Việt Nam sẵn sàng xuất khẩu các mặt hàng Bhutan có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhập khẩu các mặt hàng của Bhutan, đáp ứng nhu cầu của hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên xem xét mở rộng hợp tác an ninh, chống tội phạm mạng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như du lịch tâm linh, nông nghiệp hữu cơ, chất lượng cao, y học cổ truyền; sớm thiết lập đường bay thẳng để thúc đẩy trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quốc vương Bhutan Jigme bày tỏ vui mừng gặp Thủ tướng, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và Đoàn cấp cao Bhutan. Quốc vương Jigme đánh giá cao sức mạnh nội sinh của Việt Nam trong việc vượt qua những khó khăn, thách thức trước kia, cũng như trong sự lãnh đạo tài tình, những định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là việc giữ đà tăng trưởng GDP ở mức cao liên tục; cho rằng Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới có mô hình phát triển thành công.

Quang cảnh cuộc hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Quốc vương Bhutan bày tỏ nhất trí và cảm ơn với những ý kiến của Thủ tướng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, cho đó là những đề xuất rất thực chất để hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Quốc vương đã chân thành chia sẻ về triết lý và tầm nhìn của những nhà lãnh đạo Bhutan trong phát triển đất nước của mình; khẳng định là một nước nhỏ, Bhutan đã đưa ra chiến lược phát triển riêng của mình, xây dựng đất nước với mục tiêu đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân dân, bảo vệ môi trường trong lành, duy trì vị thế độc lập trong khu vực và thế giới; Bhutan coi Việt Nam là đối tác tin cậy và quan trọng ở khu vực, cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Bhutan đánh giá hợp tác hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa, trên cơ sở đó, nhất trí khai thác hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới; nhất trí Việt Nam và Bhutan cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Việt Nam hoan nghênh Bhutan tăng cường hợp tác thiết thực với ASEAN cũng như các cơ chế hợp tác khu vực khác.