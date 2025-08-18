Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam

Tối 17-8, tại danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới.
Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam
Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau 11 năm, kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới (năm 2014), đến nay Việt Nam có thêm Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam.
Sự kiện này là niềm vui lớn cũng là sự ghi nhận một hành trình xây dựng hồ sơ đề cử gian nan đã thành công của Việt Nam và các địa phương trong vùng di sản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc ghi danh Di sản này đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với giá trị của di sản và những tư tưởng nhân văn tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những nỗ lực của các địa phương trong gìn giữ, bảo vệ di sản. Vai trò, vị thế của di sản được nâng cao trên trường quốc tế cũng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.
Lan tỏa hình ảnh di sản
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng tham mưu Chính phủ hoàn thiện và bổ sung các văn bản luật, quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để có thể bảo vệ đầy đủ, mọi mặt cho di sản thế giới liên tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xây dựng các kế hoạch quản lý phù hợp với Di sản, giao cho tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì xây dựng và chủ trì triển khai. Trong đó nhận diện đầy đủ những nguy cơ ảnh hưởng tới di sản để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những nguy cơ đó; đưa ra các kế hoạch quản lý chi tiết để ứng phó với những nguy cơ về rủi ro, thiên tai có thể xảy ra và kế hoạch quản lý du khách.
Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá hình ảnh di sản. Mỗi người dân sẽ là một “đại sứ văn hóa” trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, thông qua các sự kiện văn hóa, nhất là trên các nền tảng số.
Ngay sau lễ công bố, chương trình nghệ thuật “Thanh âm Yên Tử – Di sản ngàn đời” diễn ra tại Quảng trường Minh Tâm, kéo dài 120 phút quy tụ gần 700 nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.
Chương trình được dàn dựng công phu với ba phần: “Theo dấu chân Phật Hoàng”, “Hào khí Trúc Lâm – tinh thần Việt muôn đời” và “Hào khí vươn mình – khát vọng Việt Nam”.
8 Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh
1 Vịnh Hạ Long; 2 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; 3 Hoàng thành Thăng Long; 4 Thành nhà Hồ; 5 Cố đô Huế; 6 Phố cổ Hội An; 7 Thánh địa Mỹ Sơn; 8 Khu danh thắng Tràng An.