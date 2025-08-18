Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau 11 năm, kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới (năm 2014), đến nay Việt Nam có thêm Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Sự kiện này là niềm vui lớn cũng là sự ghi nhận một hành trình xây dựng hồ sơ đề cử gian nan đã thành công của Việt Nam và các địa phương trong vùng di sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc ghi danh Di sản này đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với giá trị của di sản và những tư tưởng nhân văn tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những nỗ lực của các địa phương trong gìn giữ, bảo vệ di sản. Vai trò, vị thế của di sản được nâng cao trên trường quốc tế cũng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.