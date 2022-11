Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Hàn Quốc và các nước ASEAN đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về tổ chức “Ngày Hàn Quốc tại ASEAN” trong năm 2023 tại Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai bên hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2024.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: VGP)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, một trong những đối tác quan trọng nhất của Hàn Quốc, và ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Giới thiệu với các nhà lãnh đạo ASEAN về Khung chiến lược của Hàn Quốc về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng, Tổng thống Yoon Suk Yeol mong muốn phối hợp với ASEAN triển khai Tài liệu quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) thông qua các chương trình và hoạt động hợp tác thiết thực.

Lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong hợp tác hai bên thời gian qua. Hàn Quốc là đối tác thương mại và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ 5 của ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 189,5 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,1 tỷ USD trong năm 2021.

Quan hệ giao lưu nhân dân ASEAN-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ. Hiện nay có hàng chục nghìn người dân ASEAN đang sống, làm việc hoặc học tập tại Hàn Quốc. Các nước ASEAN là điểm đến du lịch yêu thích của khoảng 1,82 triệu lượt người Hàn Quốc trong năm 2021.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác an ninh biển; đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch; mở rộng ưu tiên hợp tác chuyển đổi năng lượng, thành phố thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu…, nhằm nâng tầm quan hệ đối tác hai bên thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-LHQ chụp ảnh chung. (Nguồn: VGP)

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc (LHQ), lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh chia sẻ tầm nhìn và cam kết vì những mục tiêu chung thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và xây dựng trật tự đề cao luật pháp quốc tế.

Các nhà lãnh đạo hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ hai bên, trong đó bao gồm tiến độ triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN-LHQ giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ 86%. ASEAN đề nghị LHQ và các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực tự cường y tế dự phòng, hội nhập kinh tế khu vực, hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy triển khai hợp tác phối hợp liên ngành, tăng trưởng xanh và bền vững.