Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia

Bảo Chi| 22/10/2025 18:04

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25 - 28/10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (Nguồn: VGP)

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác, Tổng thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47, Lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề “Bao trùm và bền vững”, định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đặc biệt nhân dịp này, Lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác (ASEAN+1, ASEAN+3, cấp cao Đông Á), Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác sẽ kiểm điểm và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai..., và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Ngoài các Hội nghị trên, dự kiến dịp này sẽ diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản (MJC), Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) 2025, Hội nghị Lãnh đạo cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 và Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-47-tai-malaysia-331803.html
Copy Link
https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-hoi-nghi-cap-cao-asean-lan-thu-47-tai-malaysia-331803.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin đối ngoại
            Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO