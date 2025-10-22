Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN 47, Lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề “Bao trùm và bền vững”, định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đặc biệt nhân dịp này, Lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN.

Tại các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác (ASEAN+1, ASEAN+3, cấp cao Đông Á), Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác sẽ kiểm điểm và định hướng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay như thương mại, đầu tư, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai..., và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Ngoài các Hội nghị trên, dự kiến dịp này sẽ diễn ra Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản (MJC), Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS) 2025, Hội nghị Lãnh đạo cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 và Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).