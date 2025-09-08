Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dự án cầu Phong Châu mới tiết kiệm thời gian thi công, tiết kiệm chi phí

Dự án cầu Phong Châu mới được xây dựng bắc qua sông Hồng, nằm trên Quốc lộ 32C, nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 383m và đường dẫn 2 đầu cầu mỗi bên hơn 110m.

Dự án được triển khai từ cuối năm 2024 theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long, thuộc Bộ Xây dựng là Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công là Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ.



Đến nay, các hạng mục trọng yếu như cọc khoan nhồi, trụ, dầm chữ T đều đã hoàn thành, công tác đúc hẫng cân bằng các nhịp chính đang được triển khai nhanh chóng... Tổng giá trị thực hiện dự án đạt trên 75%. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.