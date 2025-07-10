Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 13

Ngày 7-10, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trong ngày làm việc thứ hai, Trung ương đã thảo luận về báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Nhật Bắc

Theo tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, trong buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6-10.

Nội dung thảo luận bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.