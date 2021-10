Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Chile

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và đóng góp của Chile trên cương vị Chủ tịch COP25 trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu; khẳng định quyết tâm của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với nỗ lực chung để giữ gìn, bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chile cùng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các nước đang phát triển tiếp cận tài chính, công nghệ để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về phần mình, Tổng thống Sebastian Piñera cảm ơn các cam kết và đóng góp tích cực của Việt Nam đạt được trong khuôn khổ “Đóng góp do quốc gia tự quyết định” (NDC), bày tỏ Chile coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực rất quan trọng này, chia sẻ quan điểm chung vì một Trái đất an toàn cho các thế hệ tương lai. Tổng thống Sebastian Piñera cho biết Chile mong muốn hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, tham gia vào các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và ASEAN là thành viên.