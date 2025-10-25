Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng thư ký Liên hợp quốc gặp gỡ báo chí sau lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Công ước Hà Nội mặc dù được ký kết ở ngoài trụ sở Liên hợp quốc song đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nước trên thế giới, với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia và gần 70 quốc gia đã ký Công ước.

Thủ tướng cảm ơn Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam một vinh dự lớn, chủ trì lễ mở ký Công ước và khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu đối ngoại là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo, Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng về triển vọng thực thi của Công ước. Theo đó, các quốc gia cần phê chuẩn và đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm càng tốt. Tổng thư ký khẳng định, Công ước bảo đảm quyền con người, các quy trình điều tra hình sự cũng sẽ tuân thủ quy trình riêng và tôn trọng tuyệt đối quyền con người.