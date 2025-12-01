Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

"Chúng ta phải vượt qua chính mình"

Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên làm việc buổi chiều.

Được tổ chức trong hai ngày 12-13/10, Đại hội có 453 đại biểu chính thức đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Trong phiên làm việc chiều 12/10, Đại hội tổ chức 15 tổ để thảo luận về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; sau đó các đại biểu trình bày tham luận tại hội trường.