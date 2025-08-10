Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các lực lượng duy trì ứng trực ở mức cao nhất, tuyệt đối không để người dân đói, khát

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã nắm tình hình, thăm hỏi đời sống, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại phường Phan Đình Phùng và Quan Triều - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Sau khi thị sát nắm tình hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu.

Thủ tướng biểu dương lực lượng Quân đội, Công an, các cơ quan, đơn vị Quân khu 1 đã huy động lực lượng cùng nhiều xe, phương tiện và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.