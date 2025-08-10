Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các lực lượng duy trì ứng trực ở mức cao nhất, tuyệt đối không để người dân đói, khát

Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã nắm tình hình, thăm hỏi đời sống, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại phường Phan Đình Phùng và Quan Triều - nơi đang bị nước ngập sâu, cô lập, chia cắt; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai trên địa bàn Thái Nguyên. Ảnh: TRỌNG HẢI
Sau khi thị sát nắm tình hình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; khẩn trương tiếp cận các khu vực bị cô lập, cung cấp lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân; hướng dẫn người dân ứng phó trước ngập lụt, sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức gia cố đê ngay tại các khu vực trọng yếu.
Thủ tướng biểu dương lực lượng Quân đội, Công an, các cơ quan, đơn vị Quân khu 1 đã huy động lực lượng cùng nhiều xe, phương tiện và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn kịp thời hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
|Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: HOÀNG NAM
Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các lực lượng Quân đội, Công an tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Các lực lượng duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, tuyệt đối không để người dân đói, khát.
Cùng với đó, tiếp tục chủ động phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tiêu, thoát lũ; khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương khôi phục các sự cố để cung cấp điện, viễn thông, kết nối giao thông trở lại; sớm khôi phục hoạt động các cơ sở y tế, trường học, cơ quan hành chính; giúp người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, ổn định tình hình dân cư, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.
|Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà bà con vùng ngập lụt.
Thủ tướng nhất trí giải quyết đề nghị của tỉnh Thái Nguyên về đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ, lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua khu vực trung tâm của tỉnh Thái Nguyên, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước; yêu cầu tỉnh khẩn trương làm dự án với cơ chế rút gọn, theo cơ chế tình trạng khẩn cấp, phấn đấu đến mùa bão lũ năm 2026, tỉnh Thái Nguyên an toàn hơn.
|Nhiều tuyến đường và khu dân cư trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn bị ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
Tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao 5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai.
Tin, ảnh: GIANG NAM - HOÀNG DƯƠNG