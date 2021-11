Thủ tướng: "Phải vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế"

Your browser does not support the audio element.

Luôn lắng nghe, thấu hiểu tiếng nói cử tri Cần Thơ

Chiều 19/11, tại buổi tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể cử tri TP Cần Thơ vì đã sát cánh cùng với lãnh đạo Đảng, nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từng bước kiểm soát dịch bệnh tiến tới thích ứng an toàn và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.