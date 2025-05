Thủ tướng: Phải giải quyết xong khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp trong 2 tuần

Thứ hai, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, giảm công sức cho người dân và DN...

Thứ ba, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có an toàn, an ninh mạng, để doanh nghiệp có điều kiện phát triển nhanh, bền vững.

“Chúng ta không thể phát triển nhanh, bền vững trong một đất nước không ổn định, không bảo đảm trật tự an toàn, không có độc lập, tự do”, Thủ tướng nêu rõ.

Thứ tư, Đảng, Nhà nước, các cơ quan trách nhiệm liên quan phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, quyền tài sản của DN.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với DN để tìm đầu ra cho vướng mắc. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua đã thường xuyên tích cực, chủ động gặp doanh nghiệp. Từ đầu năm 2025 Chính phủ đã gặp ít nhất cộng đồng DN 3 lần để bàn về xây dựng Nghị quyết 68, để tháo gỡ khó khăn và phản ứng chính sách với diễn biến mới.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phải giải quyết xong các yêu cầu, khó khăn, đề xuất của DN trong vòng 2 tuần. “Được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy chứ không chỉ trong nội bộ, cứ ỉm đi là không được”, Thủ tướng nói.

Thứ sáu, với các đề xuất, nhất là những sáng kiến, những vấn đề cần có quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật thì các bộ ngành cơ quan lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nếu không tiếp thu phải giải trình.

Thứ bảy, NHNN và Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan nhiều tới hoạt động DN như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên rà soát các chính sách như chính sách tiền tệ, tài khóa, nguyên vật liệu, xây dựng…

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cố gắng chia sẻ với doanh nghiệp, doanh nghiệp phát triển thì ngân hàng mới phát triển được.

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng cho rằng chính sách thuế, phí, lệ phí khi cần phải làm ngay, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, "khi người mới ốm thì chữa rất đơn giản nhưng để bệnh nặng lên thì vừa mất thời gian, vừa phải thuốc nhiều hơn, chi phí nhiều hơn, nằm viện nhiều hơn, tốn kém nhiều hơn".