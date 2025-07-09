Thủ tướng Nhật Bản từ chức

Bà Sanae Takaichi từng chỉ trích việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất. Ông Ishiba từng đánh bại bà Takaichi một cách sít sao trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP.

Trong khi tình trạng tê liệt chính sách có thể gây thêm khó khăn cho nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ, thị trường đang tập trung vào khả năng ông Ishiba bị thay thế bởi một người ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, như bà Sanae Takaichi.

Những lo ngại về bất ổn chính trị đã dẫn đến đợt bán tháo đồng yen và trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục hôm 3-9.

Ngoài bà Takaichi, một ứng viên sáng giá khác là ông Shinjiro Koizumi, người nổi lên với vai trò Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời ông Ishiba và được giao nhiệm vụ kiểm soát giá cả leo thang.

Ông Kazutaka Maeda, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, nhận định: "Về các ứng cử viên kế nhiệm, ông Koizumi và bà Takaichi được xem là hai lựa chọn khả dĩ nhất. Dù ông Koizumi không được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi lớn, quan điểm ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và cách tiếp cận thận trọng đối với việc tăng lãi suất của bà Takaichi có thể khiến thị trường tài chính đặc biệt chú ý" - ông Maeda nói thêm.