Thủ tướng Nhật Bản từ chức

Ông Ishiba, 68 tuổi, nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục điều hành cho đến khi người kế nhiệm được bầu ra.
Theo đài NHK, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru quyết định từ chức nhằm tránh để đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) rơi vào tình trạng chia rẽ, đẩy nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào một cuộc bất ổn chính trị mới.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hôm 7-9 tuyên bố từ chức. Ảnh: Bloomberg
Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 9 năm ngoái, liên minh của ông Ishiba đã mất đa số trong các cuộc bầu cử tại cả hai viện quốc hội do cử tri tức giận vì chi phí sinh hoạt tăng cao. Ông đã từ chối yêu cầu từ trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) về việc từ chức và chịu trách nhiệm cho thất bại tại thượng viện vào tháng 7.
Những đồn đoán về số phận của ông Ishiba gia tăng khi LDP lên kế hoạch bỏ phiếu vào ngày 8-9 về việc liệu có nên tổ chức bầu cử lãnh đạo đảng bất thường.
Những ứng viên kế nhiệm
Trong khi tình trạng tê liệt chính sách có thể gây thêm khó khăn cho nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ, thị trường đang tập trung vào khả năng ông Ishiba bị thay thế bởi một người ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, như bà Sanae Takaichi.
Bà Sanae Takaichi từng chỉ trích việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất. Ông Ishiba từng đánh bại bà Takaichi một cách sít sao trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP.
Những lo ngại về bất ổn chính trị đã dẫn đến đợt bán tháo đồng yen và trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào tuần trước, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao kỷ lục hôm 3-9.
Ngoài bà Takaichi, một ứng viên sáng giá khác là ông Shinjiro Koizumi, người nổi lên với vai trò Bộ trưởng Nông nghiệp dưới thời ông Ishiba và được giao nhiệm vụ kiểm soát giá cả leo thang.
Ông Kazutaka Maeda, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, nhận định: "Về các ứng cử viên kế nhiệm, ông Koizumi và bà Takaichi được xem là hai lựa chọn khả dĩ nhất. Dù ông Koizumi không được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi lớn, quan điểm ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và cách tiếp cận thận trọng đối với việc tăng lãi suất của bà Takaichi có thể khiến thị trường tài chính đặc biệt chú ý" - ông Maeda nói thêm.