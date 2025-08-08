Thủ tướng: Ngày 19-8, khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn ở 80 điểm cầu

Đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh (ảnh minh họa)

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 129/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Theo Công điện, lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời các công trình, dự án trên cả nước vào ngày 19-8. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện và đã có khoảng 230 công trình, dự án đang thẩm định để đủ điều kiện khởi công, khánh thành.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty, đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án, nhà thầu rà soát kỹ lưỡng để hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5-5, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 13-8.