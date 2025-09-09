Thủ tướng Nepal từ chức giữa làn sóng biểu tình của giới trẻ

Cuộc biểu tình bùng nổ ngày 8/9 với sự tham gia của hàng nghìn người tham gia, phần lớn là giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, nhằm phản đối nạn tham nhũng kéo dài cùng lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội mà chính phủ vừa áp đặt.

Lý do châm ngòi cho cuộc biểu tình là lệnh cấm truy cập 26 nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, bao gồm các ứng dụng phổ biến như Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat và X (trước đây là Twitter). Theo chính phủ Nepal, các nền tảng này đã không tuân thủ quy định địa phương và chưa hoàn tất thủ tục đăng ký theo yêu cầu của pháp luật Nepal. Thế nhưng, với giới trẻ, vốn phụ thuộc vào mạng xã hội để học tập, làm việc và bày tỏ quan điểm, động thái này đã thổi bùng sự phẫn nộ và dẫn đến phản ứng dữ dội.

Biểu tình ở Nepal. Ảnh: Times of India

Tờ The Himalayan dẫn nguồn truyền thông địa phương cho biết, những người biểu tình đã tràn vào tư dinh của một số lãnh đạo, trong đó có nhà riêng của Thủ tướng Oli và Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ Truyền thông Prithvi Subba Gurung và phóng hỏa, đốt phá. Đám đông cũng xông vào tòa nhà Quốc hội Nepal, chặn các tuyến đường, đốt lốp xe, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để trấn áp, khiến hai bên xảy ra đụng độ.

Các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu đã bị tạm dừng do những lo ngại về an ninh mà chính quyền mô tả là "chưa từng có". Sân bay đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Nepal Ram Nath Adhikari tuyên bố từ chức, đồng thời lên án việc chính phủ đàn áp các cuộc biểu tình của "Thế hệ Z" khiến 19 người thiệt mạng ở Kathmandu và các khu vực khác trên cả nước một ngày trước đó. Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak cũng từ chức.

Trước khi nộp đơn từ chức, ông Oli đã triệu tập một cuộc họp toàn đảng chiều 9/9 (theo giờ địa phương), yêu cầu "tất cả hãy giữ bình tĩnh trong tình hình khó khăn này".

Ông đã lên tiếng phản ứng sau làn sóng biểu tình do thế hệ Gen Z khởi xướng tại Nepal hôm 8/9, cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ “sự mơ hồ trong tư duy của thế hệ này”. Ông tiếp tục gọi các cuộc xuống đường là một “tình huống khó chịu”, vừa cướp đi sinh mạng của nhiều người, vừa gây ra những tổn thất lớn về tài sản công.

Ông nhấn mạnh chính phủ không chủ trương “ngăn chặn” việc sử dụng mạng xã hội, đồng thời khẳng định “không còn lý do để tiếp tục biểu tình” sau khi lệnh cấm Facebook, WhatsApp, X cùng nhiều nền tảng khác đã được dỡ bỏ.