Thủ tướng: Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp, ở tất cả các ngành và lĩnh vực, kim ngạch thương mại đang ngày tăng nhanh và ổn định, đạt gần 112 tỷ USD năm 2021 bất chấp các khó khăn do dịch bệnh Covid-19…

Về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, Ngoại trưởng Blinken hoan nghênh những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh COP26, khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Blinken cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Mỹ và ASEAN tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện, trách nhiệm giữa Hoa Kỳ với ASEAN nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói chung.

Hai bên nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.