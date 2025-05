Thủ tướng Malaysia khẳng định rất trân trọng hợp tác với Việt Nam song phương và trong ASEAN

Tiến sĩ Oh Ei Sun nêu rõ, trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Việt Nam đã đề xuất 3 trọng tâm, khẳng định ASEAN cần tái định hình tư duy phát triển theo hướng lấy bao trùm làm nền tảng. Tiến sĩ Oh Ei Sun cho rằng điểm này rất quan trọng và bản thân Việt Nam là một ví dụ cụ thể cho sáng kiến này.

Trong vòng 20-30 năm, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một thành viên trung tâm, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực.

Chuyên gia Oh Ei Sun cho biết ngoài vấn đề “Bao trùm”, Thủ tướng Việt Nam còn đề cập đến vấn đề “Kết nối”. Trên thực tế, Việt Nam có vị trí quan trọng, kết nối các tuyến hàng hải của Đông Nam Á và sẽ đóng vai trò đáng kể trong mạng lưới đường sắt trong ASEAN.

Về vấn đề “Tự cường”, chuyên gia Oh Ei Sun cho rằng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra đúng thời điểm. Việt Nam là một quốc gia có lợi thế về dân số đông và trẻ, có tiềm năng sản xuất gạo, Việt Nam có thể xuất khẩu sang các nước ASEAN khác như Malaysia. Các nước thành viên ASEAN có thể học từ Việt Nam về an ninh lương thực, an ninh năng lượng.