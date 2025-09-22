Thủ tướng Lý Cường: Trung và Mỹ cần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định việc duy trì quan hệ Trung - Mỹ ổn định, lành mạnh và phát triển bền vững phù hợp với lợi ích chung của hai nước và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.

Ông cho biết, từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần điện đàm, và đều nhất trí rằng hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác, đưa ra định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Trung - Mỹ.

Thủ tướng Trung Quốc tiếp đoàn đại biểu Hạ viện Mỹ do Nghị sĩ Adam Smith dẫn đầu tới thăm Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Ảnh Tân Hoa Xã).

Phía Trung Quốc sẵn sàng cùng phía Mỹ tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng và hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo đúng quỹ đạo, mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới.

Ông nhấn mạnh, Trung - Mỹ nên là những đối tác cùng phát triển, đối xử chân thành và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được cùng thắng. Phía Trung Quốc sẵn sàng, trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, thông qua trao đổi để giải quyết các mối quan ngại của mỗi bên. Ông cũng kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ phát huy vai trò mang tính xây dựng đối với tình hữu nghị và sự phát triển chung của hai nước.

Chuyến thăm của phái đoàn Hạ viện Mỹ được xem là bước nối lại giao lưu nghị viện giữa hai nước sau thời gian dài gián đoạn, khi đây là đoàn Hạ viện Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2019.

Trước các cuộc làm việc với phía Trung Quốc, đoàn đã được Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue đón tiếp. Trên mạng xã hội X, ông Perdue đánh giá đoàn lưỡng đảng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý quan hệ Trung - Mỹ.

Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh đón tiếp trọng thị và nhấn mạnh thông điệp “tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại, hợp tác cùng thắng” cho thấy Trung Quốc ưu tiên ổn định môi trường đối ngoại, đồng thời tạo động lực tích cực cho việc khôi phục các kênh trao đổi thực chất giữa hai bên.