Thủ tướng lưu ý xây nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, hình thức mua

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, xuyên suốt quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng, Nhà nước xác định không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Sáng 16/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Quan điểm đó đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện rất tốt, nhằm không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ khám chữa bệnh, thiếu nơi học tập. Điều đó đã được chứng minh, nhất là trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn…

Trong đó, việc đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp là vấn đề lớn. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm "có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì góp nấy", đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc đảm bảo cho mỗi người dân đều có chỗ ở là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đại đoàn kết toàn dân tộc.