Thủ tướng: Lợi ích quốc gia là tối thượng, độc lập chủ quyền là bất biến!

Sáng 15/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

"Ta bảo vệ lợi ích chính đáng của người khác, lúc cần họ mới bảo vệ ta"

Thủ tướng ghi nhận những kết quả xuất sắc của ngành ngoại giao, quyết tâm đổi mới, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các vấn đề và diễn đàn quốc tế quan trọng, đặc biệt là đã hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt đánh giá cao về chiến lược ngoại giao vaccine. "Khi Chính phủ thành lập Tổ ngoại giao vaccine và giao cho Bộ trưởng Ngoại giao làm tổ trưởng, thông qua đường ngoại giao đạt được kết quả quan trọng về vaccine, thiết bị y tế. Việt Nam là một trong những nước tiêm chủng nhanh nhất thế giới" - Thủ tướng nói và cho biết hiện nay chúng ta mới làm chủ được vaccine, tự tin để tiến hành các thay đổi trạng thái từ "zero Covid" sang thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả để tiếp tục khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.