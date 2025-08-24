Thủ tướng lập ngay Sở chỉ huy tiền phương, họp khẩn với địa phương ứng phó bão số 5

Tham dự họp có ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các thành viên đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: P.Ngọc

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 với cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị phương án ứng phó.

Đồng thời, Thủ tướng quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão.