Thủ tướng lâm thời Nepal công bố ưu tiên trong nhiệm kỳ 6 tháng

Trong đó, chính phủ lâm thời do bà Sushila Karki đứng đầu sẽ tập trung đoàn kết, khắc phục hậu quả biến động chính trị vừa qua và tái thiết, ổn định kinh tế.

Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki nhấn mạnh Nội các chuyển tiếp chỉ nắm quyền quản lý đất nước trong vòng sáu tháng, sau đó sẽ bàn giao quyền lực cho Quốc hội mới được bầu vào tháng 3/2026. Bà khẳng định Chính phủ lâm thời không phải tồn tại để “nếm trải quyền lực” mà là để ổn định đất nước, giải quyết các yêu cầu về công lý và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới trong vòng 6 tháng.

Một điểm đáng chú ý trong bài phát biểu là chính quyền sẽ công nhận những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ là liệt sĩ; hỗ trợ gia đình họ số tiền tương đương 7.500 đô-la và trợ cấp cho người bị thương.

Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng ngày 14/9 (Ảnh: PTI)

Bà Karki cho biết chính quyền mới sẽ mở cuộc điều tra toàn diện các hành vi phá hoại và bạo lực trong những ngày vừa qua.

Nhấn mạnh việc đất nước Nepal đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhà lãnh đạo lâm thời cho biết tái thiết và ổn định kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng lâm thời Nepal kêu gọi “tất cả các bên liên quan” chung tay xây dựng lại Nepal với tinh thần của thế hệ trẻ – lực lượng đã tạo ra sự thay đổi. Bà cam kết khôi phục công bằng, minh bạch và hiệu quả trong bối cảnh quốc gia đang chìm trong khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Trước đó, bắt đầu từ hôm 8/9, các cuộc biểu tình, bạo loạn do những thanh niên “Thế hệ Z” đứng đầu đã bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra khắp Nepal. Người dân Nepal bất mãn, thất vọng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy chính quyền, tình hình kinh tế khó khăn, tình trạng thất nghiệp và bất bình đẳng giữa giới tinh hoa lãnh đạo đất nước và người dân thường.

Biểu tình, bạo loạn trong tuần qua đã khiến 72 người thiệt mạng, bao gồm 59 người biểu tình, 10 tù nhân và 3 cảnh sát. Tình hình chỉ tạm lắng sau khi Quân đội Nepal áp đặt lệnh giới nghiêm, phe biểu tình “Thế hệ Z” chọn ra được Thủ tướng lâm thời và được Tổng thống và Quân đội chấp nhận. Hiện cuộc sống thường ngày tại Nepal đã trở lại, giao thông và chợ búa đã được khôi phục như trước. Trên mạng xã hội, nhiều người dân Nepal đã đăng bài kêu gọi khách nước ngoài đến du lịch; đồng thời tuyên bố rằng các hoạt động phản đối chủ yếu nhắm vào chính phủ, không nhằm mục đích tấn công khách du lịch.

Trong khi đó, bà Sushila Karki đã bắt đầu tham vấn với các cố vấn thân cận và các nhân vật chủ chốt của Phong trào biểu tình “Thế hệ Z” để chuẩn bị cho việc hoàn thiện Nội các lâm thời. Truyền thông địa phương trích dẫn lời một trợ lý của bà cho biết, các cuộc thảo luận chi tiết người đứng đầu các bộ, ngành đã diễn ra trong sáng Chủ nhật (14/9). Mặc dù nắm quyền điều hành tất cả 25 bộ, bà Sushila Karki có thể sẽ ưu tiên thành lập một Nội các tinh gọn với không quá 15 bộ trưởng, một động thái phù hợp với lời kêu gọi của các nhóm xã hội dân sự và phong trào biểu tình.

Hầu hết các ứng viên được xem xét đều là những chuyên gia kỳ cựu, các cựu lãnh đạo các bộ ngành trong quá khứ. Trong khi đó, phong trào biểu tình “Thế hệ Z” cũng đồng thời tổ chức các cuộc tham vấn song song, để đề xuất các gương mặt phù hợp với chương trình nghị sự cải cách của họ. Nếu đạt được sự đồng thuận, Nội các lâm thời có thể tuyên thệ nhậm chức sớm nhất là vào tối Chủ Nhật (14/9), hoặc trong ngày thứ Hai (15/9).