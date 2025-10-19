Thủ tướng kiểm tra bệnh viện chậm tiến độ, nhà ở xã hội ở Cần Thơ

Theo đó, dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, quy mô 500 giường, được kỳ vọng trở thành bệnh viện ung bướu hiện đại nhất vùng ĐBSCL. Khởi công từ năm 2017, công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2020, nhưng đến năm 2022 phải tạm dừng tới nay khi mới đạt hơn 80% khối lượng xây dựng. Nhiều hạng mục bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Trong khi đó, cơ sở cũ của Bệnh viện Ung bướu vẫn phải gồng mình tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong điều kiện xuống cấp, chật hẹp.

