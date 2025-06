Thủ tướng: Không để việc sáp nhập tỉnh thành ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp THPT

Về phía các bộ, cơ quan, địa phương, Thủ tướng yêu cầu báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị mình, nhất là trong bối cảnh tình hình đặc biệt với nhiều điểm mới; trong quá trình tổ chức triển khai gặp phải những khó khăn, vướng mắc nào.

Từ đó đề xuất các công việc cụ thể để bảo đảm kỳ thi tại địa phương được tổ chức theo đúng kế hoạch, hướng dẫn (công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực; tập huấn đội ngũ; bảo đảm an toàn, vận chuyển, sao in đề thi; tổ chức thi, chấm thi….); công tác an ninh, an toàn; công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác sẵn sàng cung ứng điện, nước; công tác hỗ trợ học sinh đi thi, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, học sinh yếu thế, bị ốm đau...

Thủ tướng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan báo chí, truyền thông cập nhật kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai.

Anh Văn