Thủ tướng: Không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

Ngày 13/12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022.