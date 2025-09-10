Thủ tướng kêu gọi 'doanh nhân phải dậy sóng vươn lên cùng đất nước, dân tộc'

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, năm 2024, sản lượng ngành thép Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 11 trên thế giới, đồng thời kiến nghị cần có những giải pháp để bảo vệ ngành thép phát triển.

“Thuế thép chung vào Liên minh châu Âu đang từ 25% tăng lên 50%, mục đích là để bảo vệ ngành sản xuất nội địa châu Âu. Tôi đã mạnh dạn đề nghị Chính phủ đã có văn bản rồi nhưng vẫn cần cố gắng hiện thực hóa các văn bản, các chính sách cụ thể trên tinh thần bảo vệ sản xuất trong nước. Có như vậy, chúng tôi mới “lớn” được. Đối với những sản phẩm trong nước đã có năng lực sản xuất, sản xuất đủ thì các dự án của Chính phủ cần đặt hàng đối với ngành thép”, ông Long kiến nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nêu kỳ tích, niềm tự hào của ngành điện Việt Nam là hoàn thành đường dây 500Kv mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối sau 6 tháng thi công, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đã chú trọng cấp điện tại nông thôn, miền núi, hải đảo.

“EVN đã chú trọng đầu tư cấp điện nông thôn miền núi, hải đảo với tổng vốn đầu tư hàng năm khoảng 12.000 tỷ đồng, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. EVN đã đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo. Trong dịp 2/9/2025, EVN đã hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo - là dự án cáp ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á. Đến nay 100% số xã; 99,85% hộ dân đã có điện, trong đó hộ dân nông thôn có điện đạt 99,75%”, ông Tuấn nói.

Thủ tướng gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Mang đến nguồn sinh khí phấn khởi, quyết tâm cao tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình bày tỏ nỗ lực, quyết tâm đồng hành cùng chính phủ để đạt mục tiêu tăng trưởng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh: “Đất nước không bao giờ giàu nếu chúng ta cứ đi làm thuê, cứ dùng công nghệ của nước ngoài. Chúng ta phải học tập, vươn lên làm chủ công nghệ. Quốc gia giàu chỉ khi chúng ta cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thế giới dùng. Do vậy, việc toàn cầu hóa là trách nhiệm của từng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Chúng ta phải bay lên chinh phục bầu trời, vươn ra biển lớn và đi sâu vào lòng đất. Chúng ta xin hứa sẽ bay cùng Thủ tướng và Chính phủ”.

Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các doanh nhân luôn đồng hành cùng đất nước, nhân dân trong lúc đang phải chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng nêu rõ, càng khó khăn, áp lực thì càng nỗ lực, tự tin bước xa hơn, dài hơn, có nhiều thành quả để nhân dân được thụ hưởng: “Bây giờ chúng ta phải vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên trời. Sự nghiệp lớn lao này là của Đảng của toàn dân, nhưng doanh nghiệp, doanh nhân phải tiên phong, phải nòng cốt và gương mẫu để thực hiện. Muốn vươn ra biển lớn tiến, tiến sâu vào lòng đất, bay cao vào vũ trụ thì phải có khoa học công nghệ, có đổi mới sáng tạo và phải thúc đẩy sự nghiệp chuyển đổi số”.

Các đại biểu tại Hội nghị

Nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, cũng là năm có những thay đổi lớn của quốc gia, dân tộc khi thực hiện cuộc cách mạng về công tác sắp xếp, tổ chức, tinh gọn bộ máy nhà nước; thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính nặng về quản lý sang kiến tạo phát triển và chủ động phục vụ người dân, doanh nghiệp… Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thủ tướng mong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phát triển bền vững. Mong cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu tăng trưởng ở mức cao để cùng đất nước đi lên, cùng phát triển.

Mong cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ tư duy, tầm nhìn hành động, góp ý cho Chính phủ những vấn đề còn vướng mắc, chưa làm được với tinh thần “doanh nhân là chiến sĩ thì phải tích cực xông pha mặt trận kinh tế”, “đâu cần, đâu khó có doanh nhân”, “doanh nhân phải dậy sóng vươn lên cùng đất nước, dân tộc”, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.