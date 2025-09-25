Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa

Minh Ngô/VOV-Cairo| 25/09/2025 08:07

Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua (24/9) cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận an ninh với Syria đang được tiến hành và kết quả phụ thuộc vào việc đảm bảo lợi ích của Israel.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa tại khu vực Tây Nam Syria, đồng thời bảo vệ quyền lợi và an ninh của người Druze ở Syria.

Trước đó hôm 21/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đã có tiến triển trong thỏa thuận an ninh với Syria, nhưng thỏa thuận này vẫn chưa thể đạt được ngay lập tức.

thu tuong israel thoa thuan an ninh voi syria phu thuoc vao viec phi quan su hoa hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Syria hy vọng thỏa thuận an ninh với Israel sẽ ngăn chặn các vụ xâm phạm lãnh thổ gần đây của Israel, nhưng vẫn chưa đạt đến một hiệp ước hòa bình đầy đủ.

Sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Israel đã triển khai quân đến vùng đệm với Syria do Liên Hợp Quốc tuần tra, đồng thời tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria.

Căng thẳng giữa Syria và Israel leo thang mạnh vào tháng 7/2025, khi xảy ra bạo lực sắc tộc tại miền Nam Syria, giữa người Druze và người Bedouin. Israel với lý do bảo vệ người Druze, đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam Syria, thậm chí vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Thủ đô Damascus.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-thoa-thuan-an-ninh-voi-syria-phu-thuoc-vao-viec-phi-quan-su-hoa-post1232591.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-thoa-thuan-an-ninh-voi-syria-phu-thuoc-vao-viec-phi-quan-su-hoa-post1232591.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Thủ tướng Israel: Thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO