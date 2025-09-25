Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, thỏa thuận an ninh với Syria phụ thuộc vào việc phi quân sự hóa tại khu vực Tây Nam Syria, đồng thời bảo vệ quyền lợi và an ninh của người Druze ở Syria.

Trước đó hôm 21/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đã có tiến triển trong thỏa thuận an ninh với Syria, nhưng thỏa thuận này vẫn chưa thể đạt được ngay lập tức.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Syria hy vọng thỏa thuận an ninh với Israel sẽ ngăn chặn các vụ xâm phạm lãnh thổ gần đây của Israel, nhưng vẫn chưa đạt đến một hiệp ước hòa bình đầy đủ.

Sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Israel đã triển khai quân đến vùng đệm với Syria do Liên Hợp Quốc tuần tra, đồng thời tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria.

Căng thẳng giữa Syria và Israel leo thang mạnh vào tháng 7/2025, khi xảy ra bạo lực sắc tộc tại miền Nam Syria, giữa người Druze và người Bedouin. Israel với lý do bảo vệ người Druze, đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền Nam Syria, thậm chí vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria ở Thủ đô Damascus.