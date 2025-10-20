Thủ tướng Israel ra lệnh không kích Gaza sau cáo buộc Hamas vi phạm ngừng bắn

Theo Thanh Bình/TTXVN| 20/10/2025 12:48

Ngày 19/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị các lực lượng an ninh thực hiện “hành động mạnh mẽ” nhằm vào các vị trí của Hamas tại Dải Gaza, cáo buộc phong trào này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Netanyahu đã tham vấn với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức an ninh cấp cao trước khi ra lệnh thực hiện các biện pháp quân sự.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Time of Israel)

Trước đó, giới chức Israel cáo buộc đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào binh sĩ tại thành phố Rafah, phía Nam Gaza, với việc các tay súng Palestine sử dụng súng bắn tỉa và tên lửa chống tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nhấn mạnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào gây hại đến binh sĩ nước này, đồng thời chỉ thị IDF “hành động dứt khoát” với hơn 20 mục tiêu của Hamas đã bị không kích kể từ sáng cùng ngày.

Trong khi đó, Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam - cánh vũ trang của Hamas - khẳng định vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và không liên quan đến vụ tấn công ở Rafah, đồng thời nêu rõ liên lạc với các đơn vị tại khu vực này đã bị cắt đứt từ khi chiến sự bùng phát trở lại hồi tháng 3.

Hãng tin AXIOS, dẫn nguồn từ Mỹ và Israel, cho biết Israel đã thông báo trước với chính quyền Mỹ về các cuộc không kích ở Gaza.

Xung đột tại Dải Gaza đang đứng trước nguy cơ bùng phát trở lại, sau một thời gian tương đối yên ắng nhờ thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của cộng đồng quốc tế.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-israel-ra-lenh-khong-kich-gaza-sau-cao-buoc-hamas-vi-pham-ngung-ban-post1239132.vov
