Thủ tướng Hungary yêu cầu EU chi trả việc phòng thủ biên giới vì khủng hoảng di cư

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh Hungary đã ngăn chặn hơn một triệu lượt vượt biên trái phép kể từ năm 2015, nhưng vẫn tiếp tục phải đối mặt với các hình phạt tài chính chưa từng có từ Brussels, lên tới 1 triệu euro mỗi ngày.

Bức thư là phản hồi trực tiếp cho những phát biểu gần đây của chủ tịch Von der Leyen trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào ngày 31/8, tuyên bố EU coi trọng mối đe dọa từ phương Đông và cam kết hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các quốc gia thành viên có chung đường biên giới trực tiếp với Nga và Belarus.

Ảnh minh họa: hungarytoday

Bà cũng tuyên bố EU sẽ đẩy nhanh chương trình tài trợ quốc phòng SAFE, huy động 150 tỷ euro để giúp các nước tăng cường quốc phòng và an ninh, đặc biệt là tại các biên giới bên ngoài. Ba Lan dự kiến ​​sẽ là một trong những nước được hưởng lợi chính từ chương trình này.

Trong thư, Thủ tướng Orbán hoan nghênh khẳng định của von der Leyen rằng, việc bảo vệ vật lý biên giới bên ngoài của EU là trách nhiệm chung.

Tuy nhiên, ông chỉ trích EU vì không cung cấp hỗ trợ tài chính kịp thời cho Hungary trong thập kỷ qua. Ông lập luận rằng Hungary xứng đáng được công nhận và hỗ trợ tài chính như các quốc gia thành viên khác có áp lực di cư cao.

Trong phần cuối của bức thư, thủ tướng Orbán đã đưa ra một yêu cầu cụ thể tới Ủy ban Châu Âu, cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các quốc gia thành viên biên giới mà không có sự phân biệt đối xử.

Ông nhấn mạnh cam kết, tiếp tục đoàn kết của Hungary với Châu Âu, hứa sẽ duy trì các giá trị chung của Châu Âu bằng cách bảo vệ biên giới Schengen và sự an toàn của công dân EU.