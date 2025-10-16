Thủ tướng Hun Manet tiếp Thứ trưởng Hàn Quốc; Có tin Campuchia sắp thả 59 công dân Hàn

Truyền thông chính thức của Campuchia chưa thông tin nhưng theo AFP thì "giới chức Campuchia có kế hoạch hợp tác với Đại sứ quán Hàn Quốc để trục xuất về nước 59 công dân Hàn Quốc đã được chúng tôi giải cứu hoặc bắt giữ vì các tội danh khác".

Ở một diễn biến liên quan, tối 16-10 hãng thông tấn Yonhap dẫn lại tin từ hãng AFP rằng Phnom Penh sẽ trục xuất 59 công dân Hàn Quốc có liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến, dự kiến vào ngày 17-10.

"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc về cái chết của công dân Hàn Quốc, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia" - theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Theo thông tin ban đầu, có tổng cộng 63 công dân Hàn Quốc bị Cục Di trú Campuchia giam giữ. Tuy nhiên, vào ngày 14-10, 2 người trong số này đã được hồi hương, Yonhap đưa tin.

Hiện vẫn có sự khác biệt nhỏ về số liệu giữa hai nước. Trong khi AFP đưa tin rằng Campuchia thông báo trục xuất 59 người, chính phủ Hàn Quốc trước đó xác định con số này là 61.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang tích cực sắp xếp các chuyến bay để đưa công dân về nước, dự kiến hoàn tất trước cuối tuần này. Theo kế hoạch, những cá nhân đã bị phát lệnh bắt giữ sẽ được ưu tiên trong đợt hồi hương.

Diễn biến này đến sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công bố thông tin quan trọng trong cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia, sau đó bị tra tấn, giết hại hồi tháng 8. Hàn Quốc hiện đã khuyến cáo công dân không đến một số khu vực của Campuchia.