Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Trước đó, sáng 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới TP Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp mở rộng của hội nghị và có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn.