Thủ tướng gửi thư khen trưởng bản ở Điện Biên dũng cảm cứu người trong lũ quét

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập tấm gương dũng cảm, tinh thần trách nhiệm quên mình vì cộng đồng, gần dân, sát dân, hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân của Trưởng bản Mùa A Thi; đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông lan tỏa mạnh mẽ những tấm gương, hành động tốt đẹp vì sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nhất là trong thiên tai, hoạn nạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi người dân tích cực nâng cao tính chủ động, kỹ năng trong ứng phó thiên tai, bình tĩnh, quyết đoán xử lý khi có tình huống thiên tai, đồng thời đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự; chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân và nhân rộng các mô hình phòng thủ dân sự theo phương châm "bốn tại chỗ"; có chính sách khen thưởng, động viên xứng đáng, kịp thời; động viên người dân chung sức, chung lòng, đoàn kết thống nhất ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; xây dựng xã hội an toàn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no và không có ai bị bỏ lại phía sau.