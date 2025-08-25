Thủ tướng: Dùng trực thăng hỗ trợ sơ tán dân tại khu vực trọng điểm bão số 5

Công điện nêu rõ bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h hôm nay, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh 100km về phía đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; bão đã bắt đầu gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 tại vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sẽ mạnh dần lên khi bão tiếp tục di chuyển vào bờ.

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An. Các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông. Bão mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Tiếp theo các Công điện số 141 ngày 22/8, số 143 ngày 23/8, để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.