Thủ tướng Đức kêu gọi Liên minh châu Âu gia tăng áp lực đối với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Canada Mark Carney vào hôm qua (26/8) tại thủ đô Đức Berlin, Thủ tướng Merz cho biết Liên minh châu Âu sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga về chính trị, kinh tế và ngoại giao nếu Moscow vẫn tiếp tục theo đuổi “chiến lược trì hoãn” nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Đức Merz. Ảnh: Foreign Policy.

“Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố Washington rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin trong vài ngày tới. Giờ đây, quyết định thuộc về Moscow. Nếu Tổng thống Nga nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột, ông ấy sẽ chấp nhận lời đề nghị. Nếu phía Nga không thực hiện bước đi này, Liên minh châu Âu cần gia tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng áp đặt thêm các mức thuế trừng phạt.”

Theo nhà lãnh đạo Đức, nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine trong vòng hai tuần tới đang đứng trước nhiều thách thức. Dù vậy, Berlin cùng các đối tác châu Âu và Mỹ vẫn coi đây là cơ hội quan trọng để mở ra tiến trình hòa bình sau hơn ba năm xung đột. Ông Merz cảnh báo rằng nếu không có đối thoại trực tiếp, các cuộc xung đột leo thang sẽ khiến hàng nghìn người thiệt mạng, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá huỷ, qua đó tác động trực tiếp đến an ninh của châu Âu.

Được biết, trong nội bộ EU, các cuộc thảo luận đang xoay quanh khả năng bổ sung gói trừng phạt mới nhằm vào ngành năng lượng của Nga, đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul trước đó cũng kêu gọi cần gia tăng áp lực lên Nga và hỗ trợ cho Kiev nhiều hơn để buộc Moscow phải cân nhắc nghiêm túc về tiến trình hòa bình. Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng EU có thể cân nhắc phương án tổ chức hội nghị ba bên giữa Thủ tướng Đức, Tổng thống Ukraine và Tổng thống Mỹ như một bước trung gian, nếu Tổng thống Nga tiếp tục từ chối tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine.