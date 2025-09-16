Thủ tướng: Doanh nghiệp cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với các giá trị Việt Nam

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình.

Theo đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp cần đồng hành và kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân.

Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính...; Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng “thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”.

Thủ tướng cũng cho biết, chúng ta đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Theo đó, nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có. Các bạn mà yếu đuối thì đất nước không thể giàu mạnh", Thủ tướng nhấn mạnh.

“Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025, kiến nghị mô hình hợp tác công - tư chặt chẽ và thực chất tại phiên cấp cao VPSF diễn ra chiều 16/9.