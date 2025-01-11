Thủ tướng: Đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng

Ngày 1-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, Cộng hòa Séc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có.

Theo Thủ tướng, các trung tâm tài chính quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, là nơi kết nối các thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuẩn mực quản trị và tiêu chuẩn minh bạch.