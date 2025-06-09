Thủ tướng đắc cử Thái Lan cam kết cải cách trong 4 tháng

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Anutin nhấn mạnh chính phủ mới sẽ hành động khẩn trương để đáp ứng kỳ vọng của người dân, khẳng định Thái Lan đang tiến về phía trước đúng hướng. Hiện ông Anutin vẫn cần nhận được sự phê chuẩn Hoàng gia từ Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn trước khi chính thức nhậm chức.

Thủ tướng đắc cử Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Ảnh: Reuters

Trong phiên họp ngày 5/9, ông Anutin nhận được 311 phiếu ủng hộ từ tổng số 490 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, vượt qua ông Chaikasem Nitisiri, cựu Tổng chưởng lý và Bộ trưởng Tư pháp do Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) đề cử, người nhận được 152 phiếu.

Dù chỉ nắm giữ 69 ghế tại Hạ viện, Đảng Từ hào Thái (Bhumjaithai) đã giành được sự ủng hộ từ Đảng Nhân dân, lực lượng lớn nhất với 143 nghị sĩ, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận vào ngày 3/9. Theo đó, ông Anutin cam kết sẽ giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng để tổ chức tổng tuyển cử.

Ông Anutin cho biết Nội các sắp tới sẽ được thành lập trên nguyên tắc hiệu quả và minh bạch, với trọng tâm là ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Các bộ ngành liên quan đến giao thông, du lịch, tài chính và thương mại được xem là ưu tiên trong quá trình phân bổ nhân sự.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đắc cử cũng cam kết sẽ xử lý các vụ việc tồn đọng, bao gồm các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, lạm dụng quyền lực và các tranh chấp đất đai đang gây chú ý trong dư luận. Với vai trò Chủ tịch Ủy ban Các vụ việc đặc biệt, ông Anutin khẳng định sẽ không né tránh các hồ sơ nhạy cảm, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến giới chính trị và cơ quan lập pháp.

Dù nhận được sự ủng hộ từ Đảng Nhân dân trong cuộc bỏ phiếu, ông Anutin sẽ phải điều hành chính phủ thiểu số, trong khi Đảng Nhân dân giữ vai trò đối lập để giám sát hoạt động của Nội các, đặt ra nhiều thách thức trong thực hiện các cam kết chính trị.

Cân nhắc khôi phục chương trình trợ giá tiêu dùng

Truyền thông Thái Lan dẫn các nguồn tin từ Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) cho biết Thủ tướng đắc cử Anutin đang chuẩn bị khởi động phiên bản mới của chương trình trợ giá mua sắm Khon La Khrueng (Hãy Cùng Chia Đôi), trong đó Chính phủ trợ giá tới 50% cho các khoản chi tiêu của người dân, nhằm thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình và hỗ trợ nền kinh tế cơ sở trong bối cảnh sức mua suy giảm.

Chính sách Khon La Khrueng ghi nhận mức độ hưởng ứng cao trong chính phủ trước, giúp giảm chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình đồng thời kích thích chi tiêu tại các cửa hàng cộng đồng. Động thái này được xem là một phần trong định hướng kinh tế của Đảng Bhumjaithai, tập trung vào các biện pháp hỗ trợ tiêu dùng và phục hồi kinh tế cơ sở.

Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan bày tỏ kỳ vọng cao vào việc khôi phục dự án này. Ông Sorathep Rojpochana-rach, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Nhà hàng, cho biết chương trình có thể giúp người dân tiết kiệm 15–20% chi phí sinh hoạt hàng ngày, đồng thời tăng doanh số cho các doanh nghiệp thực phẩm nhỏ từ 1,8 đến 2,5 lần. Theo ông Sorathep, dự án này không chỉ hỗ trợ người lao động thu nhập thấp mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng, từ người bán hàng rong đến nông dân.

Giới quan sát cho rằng, đây là một trong những biện pháp kinh tế được cân nhắc trong bối cảnh chính phủ mới đang định hình các ưu tiên chính sách kinh tế ngắn hạn.