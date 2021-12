Thủ tướng: Công an cách mạng đặt lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết

Thủ tướng yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực công tác công an.

Lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích hợp pháp của chúng ta, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác nắm tình hình và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Trong mọi hoàn cảnh, người chiến sỹ Công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, xứng danh là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. "Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, cái tâm phải trong sáng", có như thế, mới xứng đáng với niềm tin, hy vọng và những tình cảm quý mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam của chúng ta- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu công tác mà ngành công an đã đề ra, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại; chủ động, nhanh chóng, linh hoạt "chuyển trạng thái", phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19. Toàn ngành triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…