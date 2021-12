Thủ tướng: Cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng

Your browser does not support the audio element.

Chiều ngày 1/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, định hướng lớn trong thời gian tới.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phù hợp, kịp thời, thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã chi hơn 2.590 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 5,09%, song do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III nên 9 tháng đầu năm giảm 1,25%. Đến nay, thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh nhanh, hiệu quả, đồng thời từng bước nới lỏng một số hoạt động thiết yếu của xã hội, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh…