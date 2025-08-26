Thủ tướng: Cơ bản hoàn thành xóa nhà dột nát - kỳ tích Việt Nam trong giảm nghèo

Sáng nay (26/8), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình thi đua "xóa nhà tạm, nhà dột nát" năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị.

Những tràng vỗ tay kéo dài khi Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thông báo trước Hội nghị khi đã cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

"Hôm nay, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xin trân trọng báo cáo trước Đảng, trước đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trong cả nước và bạn bè quốc tế rằng "Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước", về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW", ông Đào Ngọc Dung cho biết.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Đến nay cả nước đã xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. Gần 50.000 tỷ đồng được triển khai trong chương trình, trong đó số tiền huy động được là 24.000 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung theo quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng, Hà Nam (nay là Ninh Bình) hỗ trợ 120 triệu đồng đối với hộ xây mới.

Khoảng 60% hộ gia đình được hỗ trợ đã tự huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa cao hơn mức hỗ trợ của chương trình. Trong hơn 1 năm qua đã huy động hơn 2,7 triệu ngày công lao động với 454.000 lượt người tham gia .

Tại hội nghị, đại diện Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an chia sẻ kết quả huy động nguồn lực, huy động lực lượng hỗ trợ "3 bám, 4 cùng" với nhân dân trong xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc huy động, tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; giám sát nguồn lực huy động được; đồng thời khẳng định việc chung tay huy động ngày công lao động để hỗ trợ các hộ dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí xây dựng.

Thực hiện chương trình, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ, xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát với 25.000 căn nhà cho người dân; tỉnh Gia Lai đã xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát. Hai tỉnh đã đạt 100% mục tiêu đề ra.

Các đại biểu dự hội nghị

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, khi thực hiện chương trình có rất nhiều khó khăn, phải nghiên cứu từ thực tiễn và phải ban hành một hệ thống chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Đối với Lào Cai, Yên Bái đã ban hành chính sách của HĐND để hỗ trợ tiền, đo đạc bản đồ địa chính cho từng hộ dân và cấp sổ đỏ cho hộ dân. Mục tiêu là làm nhà đến đâu thì phải cấp sổ đỏ cho nhà dân đến đó.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, địa phương đã thiết kế một gói tín dụng từ ngân hàng chính sách là 40 triệu đồng cho một căn để tạo đòn bẩy, đối ứng cho các hộ gia đình khó khăn. Với mức hỗ trợ linh hoạt, rõ ràng và kịp thời, giúp cho các hộ dân thực sự đủ nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời tổ chức thực thi theo mô hình đi tới tận hộ, nắm tới từng việc, các địa phương trong tỉnh đều thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban.

Phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát" không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà mới mà còn là bài học về sự đoàn kết. Các gia đình được hỗ trợ không chỉ nhận nhà mới mà còn được hướng dẫn cách cải thiện thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.

Bà Ngân Thị Hà, hộ nghèo người dân tộc Thái thuộc tỉnh Nghệ An xúc động khi được nhận căn nhà mới. "Từ khi Nhà nước hỗ trợ xây dựng cho được căn nhà, bà cháu có nhà mới, rất cảm ơn các cấp, các ngành đã hỗ trợ. Có căn nhà, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi", bà Hà nói.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, "chiến dịch thần tốc", trong vòng 1 năm 4 tháng đã huy động hoàn thành xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng".

Thủ tướng đặc biệt vui mừng khi chương trình hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi Phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sỹ trước ngày 24/7/2025.

Thủ tướng cho rằng, đây cũng chính là một "kỳ tích Việt Nam" trong công cuộc giảm nghèo bền vững - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

"Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương", sự chia sẻ, sự tri ân sâu sắc của chúng ta. Tinh thần "lá lành đùm lá rách"; "lá rách đùm lá rách hơn", thể hiện rõ văn hóa của dân tộc. Khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Thủ tướng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung thông báo trước Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là triển khai quyết liệt với tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt"; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện bảo đảm "4 thật: Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật. Đồng thời đa dạng hóa nguồn lực theo tinh thần "lá lành đùm lá rách", "ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều". Đặc biệt là coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng cho phong trào.

"Công tác thông tin, truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo ra phong trào nhân văn sâu rộng, tổ chức triển khai như là một chiến dịch, toàn dân vào cuộc, sự đồng thuận của xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ. Các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam, TTXVN và các cơ quan truyền thông báo chí... Các đồng chí đều vào cuộc, đưa ra mục tiêu, đưa ra chương trình, tạo động lực, truyền cảm hứng cho cả xã hội. Đây là một việc làm rất nhân văn tạo ra được nguồn lực", Thủ tướng cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo, vươn lên từ bàn tay, khối óc, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội cho các hộ gia đình; bảo đảm an toàn về chỗ ở tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

"Đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát - đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để "an cư", thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo. Bên cạnh "an cư" thì phải "lạc nghiệp", tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó tiếp tục phát động phong trào hỗ trợ, gắn việc này là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, tạo lưới an sinh xã hội", Thủ tướng cho biết.