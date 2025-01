Thủ tướng chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực tại đơn vị quân đội, công an

Sáng 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Cục An ninh điều tra (Bộ Công an); Lữ đoàn K3, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng).

Biểu dương tinh thần ứng trực công việc thường xuyên cũng như trực Tết tại các cơ quan, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực và thành tích của các đơn vị trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng tin tưởng các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.